Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии футболистов

Ливерпуль, Великобритания, , 08:03 — REGNUM Лучшим игроком сезона в Английской премьер-лиге признан защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.об этом сообщается на странице Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) в Twitter.

Ван Дейк признан лучшим по итогам сезона по версии PFA. В борьбе за это звание он опередил таких футболистов, как Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Бернарду Силва из «Манчестер Сити», а также Эдена Азара из «Челси» и своего одноклубника Садио Мане.

Отмечается, что в голосовании участвовали все футболисты АПЛ. В прошлом году звание лучшего игрока сезона досталось другому игроку «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Добавим, что в нынешнем текущем сезоне ван Дейк сыграл в 45 матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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