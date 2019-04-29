В Томске отметили 60-летие первого в регионе клуба подводников

Томск, , 08:03 — REGNUM В Международном культурном центре Томского политехнического университета прошёл праздник, посвящённый 60-летию первого регионе клуба подводников «Афалина». Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что за всё время работы клуба подготовлено более 3 500 пловцов-подводников, около 250 инструкторов подводного спорта, 40 водолазов третьего класса, 20 водолазов второго класса и один водолаз первого класса. Более 1 500 спортсменов выполнили разряды, 100 из них стали кандидатами в мастера спорта и более 10 — мастерами спорта.

«Я думаю, что начало, положенное в 1959 году, в нашей жизни продолжается. Новый этап — дайвинг-клуб, подхвативший эстафету от предыдущих спортсменов», — сказал организатор клуба и его первый президент Евгений Вертман на торжественной церемонии.

Мероприятие дало старт праздничной программе 60-летия «Афалины». Участники клуба проведут соревнования в бассейне ТПУ, состоится вечер «с гитарой по кругу», экскурсия по Томску и корпусам ТПУ, а с 1 по 3 мая на Зыряновском острове пройдет традиционный слет подводников.

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