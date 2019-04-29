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«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:3

Сан-Хосе, США, 29 апреля 2019, 07:36 — REGNUM  «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Габриэль Ландеског, Тайсон Берри, Мэттью Ньето и Натан Маккиннон. У «Сан-Хосе» дубль оформил защитник Брент Бёрнс, ещё один гол на счету Эвандера Кейна.

Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч команды проведут 1 мая.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2).

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