Найроби, Кения, , 07:33 — REGNUM

Легкоатлетка Бриджит Косгей и легкоатлет Элиуд Кипчоге из Кении завоевали золотые медали на Лондонском марафоне, передает RFI Kiswahili.

Кипчоге установил мировой рекорд, в четвертый раз подряд одержав победу на Лондонском марафоне. Он преодолел дистанцию за 2:2:37 и побил мировой рекорд, установленный им же самим в 2016 году. Тогда он пробежал марафон за 2:3:50.

Издание отмечает, что шесть месяцев назад во время Чикагского марафона легкоатлетка Косгей также побила мировой рекорд, принадлежавший Вивиан Черуйот. Косгей установила новый рекорд, пробежав марафон за 2:18:20.

Лондонский марафон — одно из самых важных событий в легкой атлетике. Он проходит ежегодно.