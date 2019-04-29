«Каролина» одержала вторую победу в серии с «Айлендерс»

Нью-Йорк, США, , 07:29 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал. «Каролине» удалось отыграться и вырвать победу в третьем периоде, отличились форварды Уоррен Фёгеле и Нино Нидеррайтер.

Таким образом, «Каролина» упрочила преимущество в серии — 2:0. Следующий матч состоится 2 мая.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

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