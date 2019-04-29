Понедельник, 29 Апреля 2019 года
07:26:17 МСК

Юношеская сборная России по хоккею проиграла Швеции в финале ЧМ

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:4

Стокгольм, 29 апреля 2019, 07:17 — REGNUM  Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 ле) уступила команде Швеции в финале чемпионата мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:4.

В составе сборной России голы забили нападающие Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев. У шведской команды хет-трик оформил форвард Лукас Рэймонд, ещё одну шайбу забросил Симон Хольстрём.

Напомним, сборная России впервые пробилась в финал чемпионата мира за последние 10 лет. В полуфинале российские хоккеисты обыграли сборную США.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия переиграла США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить