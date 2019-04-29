Юношеская сборная России по хоккею проиграла Швеции в финале ЧМ

Стокгольм, , 07:17 — REGNUM Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 ле) уступила команде Швеции в финале чемпионата мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:4.

В составе сборной России голы забили нападающие Василий Подколзин, Родион Амиров и Максим Грошев. У шведской команды хет-трик оформил форвард Лукас Рэймонд, ещё одну шайбу забросил Симон Хольстрём.

Напомним, сборная России впервые пробилась в финал чемпионата мира за последние 10 лет. В полуфинале российские хоккеисты обыграли сборную США.

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