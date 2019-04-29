Спортсменка из Казахстана завоевала бронзу на марафоне в Швейцарии

Берн, , 07:13 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Акмарал Меирман заняла третье место в марафоне Zurich Marathon Cityrun в Швейцарии, сообщили 29 апреля в пресс-службе федерации легкой атлетики Казахстана.

Легкоатлетка преодолела дистанцию в 42,195 км за 2 часа 46 минут. В федерации отметили, что среди спортсменов в возрастной категории старше 30 лет Меирман заняла первое место. Спортсменка начала тренировки по бегу на профессиональном уровне в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля женская сборная Казахстана по легкой атлетики завоевала второе место в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате Азии в Катаре. Серебряные медали завоевали Элина Михина,Ольга Сафронова,Светлана Голендова и Рима Кашафутдинова.

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