Понедельник, 29 Апреля 2019 года
07:07:22 МСК

Гол Ибрагимовича позволил «Гэлакси» победить «Реал Солт-Лейк»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Лос-Анджелес, США, 29 апреля 2019, 06:50 — REGNUM  «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт-Лейк» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Гэлакси» голы забили нападающие Уриэль Антуна и Златан Ибрагимович. В составе «Реал Солт-Лейк» единственный точный удар на счету защитника Донни Тоя.

На сегодняшний день «Гэлакси» занимает второе место турнирной таблице MLS, на счету команды 22 очка в девяти матчах. «Реал Солт-Лейк» идёт на 14-м месте, имея в активе 10 очков после девяти матчей.

Читайте также: «Ди-Си Юнайтед» обыграл «Коламбус» благодаря голу Руни со штрафного

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить