Гол Ибрагимовича позволил «Гэлакси» победить «Реал Солт-Лейк»

Лос-Анджелес, США, , 06:50 — REGNUM «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реал Солт-Лейк» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Гэлакси» голы забили нападающие Уриэль Антуна и Златан Ибрагимович. В составе «Реал Солт-Лейк» единственный точный удар на счету защитника Донни Тоя.

На сегодняшний день «Гэлакси» занимает второе место турнирной таблице MLS, на счету команды 22 очка в девяти матчах. «Реал Солт-Лейк» идёт на 14-м месте, имея в активе 10 очков после девяти матчей.

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