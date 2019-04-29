«Торино» обыграл «Милан» в матче Серии А

Турин, Италия, , 06:40 — REGNUM «Торино» одержал победу над «Миланом» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Торино» голы забили нападающие Андреа Белотти, реализовавший пенальти на 58-й минуте, и Алехандро Беренгер на 69-й минуте.

На сегодняшний день «Торино» занимает пятое место в чемпионате Италии, на счету команды 56 очков в 34 матчах. «Милан» идёт на шестом месте, имея в активе также 56 очков после 34 матчей.

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