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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Манчестер, Великобритания, 29 апреля 2019, 06:23 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата. «Челси» сравнял счёт благодаря голу защитник Маркоса Алонсо на 43-й минуте.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, на счету команды 65 очков в 36 матчах. «Челси» идёт на четвёртом месте, имея в активе 68 очков после 36 матчей.

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