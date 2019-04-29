Мадрид, Испания, , 06:17 — REGNUM

Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Райо Вальекано» на 23-й минуте матча, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, на счету команды 65 очков в 35 матчах. «Райо Вальекано» идёт на 19-м месте, имея в активе 31 очко после 35 матчей.

Читайте также: «Реал» потерял очки с матче с «Хетафе»