Неймара могут дисквалифицировать за удар фаната

Париж, , 21:02 — REGNUM Как минимум на пять матчей может дисквалифицировать Французская федерация футбола нападающего «Пари Сен-Жермена» (ПСЖ) Неймара за удар фаната после финальной игры Кубка Франции против «Ренна». О этом 28 апреля пишет Footmercato.

Когда бразильский игрок поднимался по трибунам, он остановился около болельщика, снимавшего игроков на свой мобильный телефон, прикрыл камеру ладонью, после чего толкнул зрителя. После этого между участниками инцидента произошла словесная перепалка, и Неймар нанес фанату удар в лицо.

Ранее сам Неймар признал свою неправоту в данном инциденте.

«Я неправильно поступил? Да. Но никто не может оставаться равнодушным», — написал он в инстаграм.

Фанат также заявил, что не оскорблял игроков парижского клуба.

Добавим, что в финале Кубка Франции ПСЖ проиграл «Ренну» в серии пенальти.