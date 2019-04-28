«Реал Сосьедад» обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании

Мадрид, , 20:50 — REGNUM 28 апреля в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» одержал победу над «Хетафе» в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу — 2:1.

Счёт на 21 мин. ударом с 11 метров открыл форвард «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе. На 53 мин. преимущество команды закрепил полузащитник Микель Оярсабаль.

Под конец встречи гости смогли отыграть один мяч — счет изменил хавбек Самуэль Сайс.

Итак, теперь «Реал Сосьедад» в турнирной таблице располагается на 9 месте с 44 очками, за 3 тура до окончания чемпионата клуб отстает от зоны Лиги Европы на 6 очков. «Хетафе» (55 очков) — на 4 месте.

Чемпионат Испании (Ла Лига). Примера. 35 тур

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — «Хетафе» (Хетафе)

2:1 (1:0)

Голы забили: Виллиан, 21 (пенальти). Оярсабаль, 53. — Сайс, 89.