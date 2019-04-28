«Манчестер Сити» вернулся на первое место в АПЛ, одолев «Бернли»

Лондон, , 19:36 — REGNUM 28 апреля на стадионе «Терф Мур» в рамках 36 тура Английской премьер лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одолел «Бернли» — 1:0. Единственный гол в этом матче оформил на 63 мин. аргентинский форвард Серхио Агуэро.

Итак, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 12 победу, набрав 92 очка — «Манчестер Сити» вернулся на I место в турнирной таблице за 2 тура до окончания чемпионата.

Таким образом, «горожане» опередили «Ливерпуль» на 1 очко. «Бёрнли» (40) — на 15 месте в таблице.

Добавим, что в 37 туре «Манчестер Сити» сыграет с «Лестер Сити» — 6 мая. «Бернли» на выезде встретится с «Эвертоном» — 3 мая.

АПЛ. 36 тур

«Бернли» (Бернли) — «Манчестер Сити» (Манчестер)

0:1

Голы: 0:1 — Агуэро, 63.