Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM 28 апреля в матче 26 тура РПЛ «Зенит» на своем поле «Газпром Арена» обыграл «Крылья Советов» — 4:2.

Первый мяч в ворота гостей подопечные Сергея Семака отправили на 9 мин. Автором гола стал иранский форвард Сердар Азмун. Затем, к 30 мин. он же сделал дубль, а на 35 мин. защитник Тарас Бурлак отправил мяч в свои ворота.

При этом в конце I тайма «Крылья Советов» отыграли 2 гола, благодаря дублю Дениса Ткачука.

4-й мяч в ворота «Крыльев» под занавес забил Игорь Смольников.

Итак, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» — на 13 месте.

Добавим, что 4 мая «Зенит» сыграет с «Ахматом».

РПЛ, 26 тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара)

4:2 (3:2)

Голы забили: Азмун, 9 и 30. Бурлак, 35 (автогол). Смольников, 90 + 1 — Ткачук, 40, 44.

Удаление: Шейдаев, 78.