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«Локо» продлевает беспроигрышную серию: Фарфан принес победу над «Енисеем»

Спорт

Команда Юрия Семина набрала 49 очков

«Локо» продлевает беспроигрышную серию: Фарфан принес победу над «Енисеем»
Marina Lystseva
Стадион «РЖД Арена»

Москва, 28 апреля 2019, 18:46 — REGNUM  28 апреля на московском стадионе «РЖД Арена» в матче 26 тура российской Премьер-лиги «Локомотив» одержал победу над «Енисеем» — 2:1. Победный мяч забит в концовке, автор автогола — защитник красноярского клуба Валерий Кичин.

67 мин. — защитник «Енисея» Кичин отправил мяч в свои ворота.

84 мин. — полузащитник красноярского клуба Михаил Костюков сравнял счёт.

88 мин. — «железнодорожники» вышли вперёд — Джефферсон Фарфан во второй раз отправил мяч в ворота Юрия Нестеренко.

Итак, «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 10 матчей. Теперь команда Юрия Семина набрала 49 очков и занимает II место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» — на 16 месте.

Лидером остается «Зенит» (Санкт-Петербург) с 54 очками в 25 матчах.

ЧР, Премьер-лига. 26 тур

«Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск)

2:1 (0:0)

Голы: Кичин, 67 (автогол). Фарфан, 88. — Костюков, 84.

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