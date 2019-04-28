Российские гимнастки взяли золото на этапе Кубка мира в Баку

Баку, , 16:01 — REGNUM Российская сборная женская команда по художественной гимнастике выиграла групповые упражнения с мячами на этапе мирового Кубка, проходящем в Баку.

Победный результат российской команды, в составе которой выступали Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Евгения Леванова, Диана Менжинская, Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова, составил 24,850 балла.

Второе место заняли представительницы страны Восходящего солнца с результатом 24,450 балла, третье — женская сборная Украины, показавшая результат 24, 350 баллов.

Отметим, также женская сборная России выиграла серебро в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Первое место заняли болгарские гимнастки, третье — сборная Украины.