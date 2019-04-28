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«Наполи» переиграл «Фрозиноне» всухую

Спорт

2:0 в пользу гостей

Фрозиноне, Италия, 28 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  Футбольный клуб «Наполи» нанёс поражение всухую футболистам «Фрозиноне» в матче 34-го тура Серии А итальянского футбольного чемпионата.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Бенито Стирпе» в Фрозиноне, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл на 19-й минуте бельгийский хавбек «Наполи» Дрис Мертенс, а затем в начале второго периода его коллега по команде немецкий форвард гостей Амин Юнес удвоил счет во встрече и преимущество своей команды.

Отметим, по итогам игры «Наполи» набрал 70 очков и этим упрочил свою вторую позицию в турнирной таблице серии А итальянского чемпионата. «Фрозиноне», у которого это поражение продлило серию без выигрышей до трех игр подряд, с 23 очками на предпоследнем, девятнадцатом месте.

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Футбол
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