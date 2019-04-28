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«Ротор» ушел от поражения в матче со «СКА-Хабаровском» на 94-й минуте

Спорт

2:2...

Волгоград, 28 апреля 2019, 15:35 — REGNUM  Футбольный волгоградский клуб «Ротор» вырвал ничью у команды «СКА-Хабаровск» в добавленное время матча 34-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла на поле стадиона «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыли гости на 39-й минуте голом форварда Константина Базелюка. Затем в начале второго тайма (47-я) хавбек «СКА-Хабаровска» Ираклий Квеквескири удвоил счет и преимущество своей команды.

Хозяева смогли отыграть один мяч на 59-й минуте голом полузащитника Маххумада Султонова и только на 94-й минуте, в добавленное время нападающий «Ротора» Роман Янушковский смог сравнять счет во встрече, что позволило его команде избежать поражения.

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» набрал 52 очка, что позволило команде занять пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор» с 47 очками на девятом месте.

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