«Эйбар» обыграл «Валенсию» с минимальным преимуществом

Валенсия, Испания, , 15:15 — REGNUM Футбольный клуб «Эйбар» переиграл футболистов «Валенсии» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Месталья» в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в матче стал бразильский нападающий гостей Шарлес, который буквально вырвал у «Валенсии» победу, забив гол на 3-й минуте добавленного времени матча.

Отметим, по итогам встречи «Эйбар», прервавший этой победой свою серию без выигрышей из четырех матчей подряд, с 43 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Примеры.

Для «Валенсии» же это второе поражение в Примере подряд, клуб с 52 очками находится на шестой строчке и от пятого места, где находится команда «Хетафе», команду отделяет три очка при том, что у «Хетафе» есть одна игра в запасе.