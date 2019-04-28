Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
15:51:52 МСК

«Эйбар» обыграл «Валенсию» с минимальным преимуществом

Спорт

1:0 в пользу хозяев

«Эйбар» обыграл «Валенсию» с минимальным преимуществом
flooy
Футболист

Валенсия, Испания, 28 апреля 2019, 15:15 — REGNUM  Футбольный клуб «Эйбар» переиграл футболистов «Валенсии» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Месталья» в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в матче стал бразильский нападающий гостей Шарлес, который буквально вырвал у «Валенсии» победу, забив гол на 3-й минуте добавленного времени матча.

Отметим, по итогам встречи «Эйбар», прервавший этой победой свою серию без выигрышей из четырех матчей подряд, с 43 очками находится на девятом месте в турнирной таблице Примеры.

Для «Валенсии» же это второе поражение в Примере подряд, клуб с 52 очками находится на шестой строчке и от пятого места, где находится команда «Хетафе», команду отделяет три очка при том, что у «Хетафе» есть одна игра в запасе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить