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«Клипперс» продлили контракт со своим главным тренером

Спорт

Команда уступила в первом раунде плей-офф клубу «Голден Стэйт Уорриорз» со счеом 4-2

«Клипперс» продлили контракт со своим главным тренером
Keith Allison
Док Риверс

Лос-Анджелес, США, 28 апреля 2019, 14:44 — REGNUM  Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» продлил контракт со своим главным тренером Доком Риверсом, об этом он сам рассказал 28 апреля изданию Los Angeles Times.

При этом ранее, в марте 2019 года, в СМИ сообщалось, что главный тренер «Клипперс» рассказывал о том, что у него уже есть договоренность с руководством клуба о заключении долгосрочного контракта. Продолжительность и прочие условия данного соглашения не известны.

Отметим, ранее клуб «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона со счетом 4−2.

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Баскетбол
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