«Зенит-2» переиграл «Краснодар-2» с разгромным счетом в ФНЛ

Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит-2» уверено разобрался с командой «Краснодар-2» в матче 34-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Встреча прошла на поле МСА «Петровский» в Санкт-Петербурге и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы на счету оформивших в матче дубли Андрея Мостового (22-я, 69-я минуты) и Михаила Маркина (64-я с пенальти, 87-я), ещё один гол записал в свой актив Илья Воробьев (7-я).

У их оппонентов голами отметились Арутюн Григорян (15-я) и Андрей Ивашин (29-я).

Отметим, «Зенит-2», несмотря на победу, уже потерял шансы на сохранение своего места в ФНЛ, находясь на последнем, двадцатом месте в турнирной таблице лиги. «Краснодар-2», для которого это третье поражение в четырех последних играх, находится на одиннадцатой строчке с 22 очками.