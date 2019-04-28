ЦСКА всухую победил «Краснодар» в матче молодежного первенства

Краснодар, , 14:19 — REGNUM Футбольный московский клуб ЦСКА обыграл с сухим счетом футболистов «Краснодара» в матче 26-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра, прошедшая на поле стадиона академии ФК «Краснодар», закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Авторами забитых мячей стали форвард Виталий Жиронкин (8-я минута) и защитник Иван Захаров (66-я).

Отметим, по итогам игры ЦСКА набрал 64 очка и этим укрепил свою лидирующую позицию в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу. «Краснодар» с 47 очками на шестом месте.

В следующем туре московский ЦСКА примет у себя московское же «Динамо» 4 мая, а «Краснодар» 5 мая поедет в гости к «Ростову».