Москва, , 14:18 — REGNUM

Тренерские штабы клубов футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Локомотива» из Москвы и «Енисея» из Красноярска объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ со своим участием.

В стартовом составе «Енисея» на поле выйдут: Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов, Кичин, Нестеренко, Савичев, Сарр, Соболев, Торбинский и Хубулов.

В качестве запасных: Едапин, Комолов, Костюков, Кутьин. Рожков, Семакин и Юрченко.

У «Локомотива» матч начнут: Баринов, Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Рыбусь, Смолов, Тарасов и Фарфан.

Запасные: Жемалетдинов, Идову, Кварацхелия, Коломейцев, Коченков, Куликов, Медведев, Михалик, Лапшов, Лысов, Фернандеш и Эдер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM. ранее стало известно, что болельщики «Енисея» смогут пройти на трибуны матча 26-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Локомотивом», который состоится на «РЖД-Арене» в Москве и начнется в 14:00 мск, бесплатно.