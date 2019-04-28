«Уфа» нанесла «Уралу» разгромное поражение в РПЛ

Уфа, , 13:48 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» обыграл с разгромным счетом екатеринбургскую команду «Урал» в матче 26-го тура футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра, проходившая на поле уфимского стадиона «Нефтяник», закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 16-й минуте форвард гостей Эрик Бикфалви, однако уже на 22-й минуте аргентино-словенский нападающий «Уфы» Андрес Вомбергар счет сравнял и на перерыв команды ушли при равном счете.

На 52-й минуте игры в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал чешский полузащитник хозяев Ондржей Ванек, а на 58-й с поля был удален защитник «Урала» Сергей Брызгалов, оставивший свой клуб в меньшинстве.

После этого нигерийский форвард «Уфы» дважды поразил ворота «Урала» (79-я и 91-я минуты) и этим довел счет матча до итогового, разгромного состояния.

Отметим, по итогам встречи «Уфа» набрала 25 очков и находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 33 очками на десятой строчке.