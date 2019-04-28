Главный тренер «Челси»: я хотел бы продолжить работу в чемпионате АПЛ

Лондон, , 12:53 — REGNUM Главный наставник лондонской футбольной команды «Челси» итальянский специалист Маурицио Сарри выразил желание остаться в чемпионате Английской Премьер-лиги и далее работать со своей командой, его слова приводит 28 апреля Sky Sports.

«Английская Премьер-лига великолепна, и я хотел бы продолжать работу в этом чемпионате», — заявил итальянский специалист и добавил, что он также хотел бы продолжить работу со своим клубом, так как у данной команды очень высокий уровень.

Кроме этого, Сарри выразил уверенность в том, что «Челси» сможет через два сезона приблизиться к уровню нынешних лидеров АПЛ «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», онако при этом он не уверен в том, что «Челси» станет лучше их.

«Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к английскому футболу. Думаю, это нормально для любого тренера. В следующем сезоне, возможно, смогу дать больше игрокам», — заключил главный тренер «Челси».

Отметим, итальянец пришел в «Челси» летом 2018 года. В настоящее время клуб находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, уже потеряв шансы на выигрыш Кубка Англии.