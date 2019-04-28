Воскресенье, 28 Апреля 2019 года
12:45:03 МСК

Месси обновил рекорд испанского чемпионата по голам после выхода на замену

Спорт

Футболист вышел на первое место по этому показателю в Примере в XXI веке

Барселона, Испания, 28 апреля 2019, 12:37 — REGNUM  Бразильский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси обновил рекорд испанской Примеры в XXI веке по количеству голов после выхода на замену.

После мяча, забитого им в матче с клубом «Леванте», количество забитых после выхода на замену мячей в активе Месси дошло до 24, что вывело его на первое место по данному показателю в XXI веке.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Барселона» переиграл команду «Леванте» в матче 35-го тура испанской Примеры со счетом 1:0, где автором единственного мяча стал Лионель Месс и этой победой гарантировал себе чемпионский титул нынешнего сезона в Примере.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить