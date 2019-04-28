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Полузащитник Ломовицкий: жду своего гола за «Спартак» больше всего в жизни

Спорт

«Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни!»

Москва, 28 апреля 2019, 12:17 — REGNUM  Хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Александр Ломовицкий признался, что он в настоящее время ждет своего первого гола за команду больше всего в жизни. Слова игрока приводит 28 апреля официальный сайт «Спартака».

"Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни!», — заявил игрок, проводящий свой дебютный сезон в составе команды.

Также 21-летний игрок рассказал, что по ходу сезона у него случались моменты и шансы на взятие ворот, однако ему не удалось их пока реализовать.

Кроме этого, Ломовицкий думает, что в данном случае проблема в том, что он не очень решителен на поле в отсутствие большой игровой практики, однако он верит в самого себя и знает, на что он способен.

Отметим, в текущем сезоне игрок поучаствовал в 23 матчах за «Спартак» и отметился в них единственной результативной передачей.

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Футбол
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