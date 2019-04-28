Москва, , 11:57 — REGNUM

Болельщики красноярской команды «Енисей» смогут пройти на выездной матч своей команды против московского клуба «Локомотив» бесплатно, сообщает 28 апреля пресс-служба «Енисея».

"Билеты на гостевой сектор (№ 17) на матч «Локомотив» — «Енисей» будут бесплатными», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также команда из Красноярска поблагодарила за это своих соперников.

Матч 26-го тура футбольной российской Премьер-лиги (РПЛ) между командами «Енисей» и «Локомотив» состоится 28 апреля на поле «РЖД-Арены» в Москве и начнется в 14:00 мск.

Отметим, «Локомотив» с 46 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Енисей» с 16 очками на последнем месте.