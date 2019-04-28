Нападающим «Филадельфии» Харрисом интересуются сразу четыре клуба НБА

Филадельфия, США, , 11:57 — REGNUM Форвард баскетбольного клуба «Филадельфия Севенти Сикерс» Тобиас Харрис попал в сферу интересов сразу четырех команд НБА, сообщает 28 апреля The Athletic.

По данным издания, к игроку, выходящему нынешним летом из своего текущего клуба в качестве свободного агента, проявляют интерес «Бруклин Нетс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Юта Джаз». При этом «Филадельфия» не сможет удержать его в своем составе.

Нападающий начал нынешний сезон в составе «Лос-Анджелес Клипперс» и затем был выменян в свой нынешний клуб.

Отметим, Харрис сыграл за «Филадельфию» в 27 матчах, в среднем за матч набирая по 18,9 очка, делая по 7,9 подбора и совершая 2,9 передачи.