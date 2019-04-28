Макдональд сохранил титул чемпиона Bellator в ничейном поединке с Фитчем

Сан-Хосе, США, , 11:35 — REGNUM Канадский боец смешанного стиля (ММА) Рори Макдональд и ветеран ММА американец Джон Фитч свели к ничьей поединок за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе, проходившем в Сан-Хосе.

Схватка прошла в примерно равной борьбе, где Макдональд смотрелся увереннее в стойке, а 41-летний Фитч отыгрывался за счет удачных тейкдаунов. В итоге судьи засчитали бойцам ничью (48−48, 47−47, 47−47).

Отметим, в результате этой ничьей Макдональд сохранил свой титул чемпиона Bellator в полусреднем весе и получил путевку в полуфинал промоушна, где его соперником станет бразилец Нейман Грейси.