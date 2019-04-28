Главный тренер «МЮ»: команде не нужны игроки, которые гонятся за деньгами

Лондон, , 10:49 — REGNUM Главный тренер футбольного лондонского клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Ганнар Сульшер намерен оставить в команде в ходе летних перестановок только таких игроков, которые не будут гнаться за деньгами или славой. Слова норвежского специалиста приводит 28 апреля портал Goal.com.

«Нам нужны игроки хорошего уровня с правильным отношением, вот и все», — заявил главный тренер «МЮ», добавив, что он всю жизнь верил в людей и в то, что ими движет и в конце концов и делает их успешными.

«Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды», — отметил норвежский специалист.

Такая же ситуация, по словам Сульшера, была у него в клубах «Кардифф» и «Мольде» и ему как тренеру нужны игроки, отражающие его как личность и принимающие его ценности.

«Мы не хотим, чтобы к нам переходили лишь потому, что мы предложили на 20 процентов больше», — заключил Уле-Гуннар Сульшер.

Отметим, в настоящее время «МЮ» по итогам 35 туров чемпионата Английской Премьер-лиги с 64 очками находится на шестом месте турнирной таблицы и также отстает от ближайшей команды, входящей в зону Лиги чемпионов — лондонского «Челси», на три очка.