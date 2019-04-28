Бартелеми и Истер закончили бой за титул WBA Regular вничью

Лас-Вегас, США, , 10:47 — REGNUM Кубинский боксер Рансес Бартелеми и американец Роберт Истер-младший сразись с ничейным результатом за титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Regular в лёгком весе, проходившего 28 апреля в рамках турнира по профессиональному боксу в Лас-Вегасе.

Поединок продлился в течение всех заявленных двенадцати раундов и по его итогам один из судей присудил победу Истеру-младшему со счетом 113:115, второй со таким же счетом Бартелеми, а третий ничью со счетом 114:114.

В итоге в бою зафиксирован ничейный результат и титул WBA Regular в лёгком весе остался не завоеванным.

Эта ничья стала первой в карьере обоих боксеров. В активе 32-летнего кубинца теперь 27 побед, 1 ничья и 1 поражение. У американца 21 победа и также по одному поражение и ничьей.