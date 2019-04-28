«Денвер» вышел во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Сан-Антонио»

Денвер, США, , 10:20 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» переиграл команду «Сан-Антонио Сперс» в седьмом матче первого раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Пепси-центра» в Денвере и завершилась со счетом 90:86 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал Джамал Маррей, который смог набрать в игре 23 очка. На счету его коллеги по клубу, сербского центрового Николы Йокича, трипл-дабл с 21 очком, 15 подборами и 10 результативными передачами.

У их оппонентов наиболее результативным стал Руди Гэй с 21 очком в активе, ещё по 19 на счету Демара Дерозана и Брина Форбса. Также нападающий «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж оформил в матче дабл-дабл с 16 очками и 11 подборами.

Отметим, по итогам игры «Денвер» одержал победу в серии с «Сан-Антонио» со счетом 4−3. Следующим соперником команды станет клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс», первый матч с которым состоится 29 апреля в Денвере.