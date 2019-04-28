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Смоляков уступил Харди в первом раунде на турнире UFC

Спорт

Американцу засчитали победу техническим нокаутом

Сиэтл, США, 28 апреля 2019, 10:07 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля (ММА) Дмитрий Смоляков проиграл американцу Грегу Харди на турнире на турнире UFC on ESPN+ 8, проходившем во Флориде.

Бой, проходивший в рамках основного карда, был остановлен в первом раунде после того как Смолякову был засчитан технический нокаут.

Для российского бойца это третье поражение в UEC из трех его боев в рамках данной организации.

На счету Харди стало пять побед в качестве профессионала и это его первая победа в UFC.

Отметим, главным боем вечера стал поединок между бойцами среднего веса Роналдо Соуза из Бразилии и норвежцем Джеком Херманссоном. Победа была присуждена решением суде норвежцу по итогам всех пяти заявленных раундов.

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