Артемий Панарин признан главной звездой дня в НХЛ

Торонто, Канада, , 09:53 — REGNUM Российский нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой прошедшего игрового дня, имена трех звезд дня опубликованы 28 апреля на официальном сайте лиги.

Панарин удостоился звания главной звезды игрового дня за 3 очка (2 шайбы и результативная передача), набранные им во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона с командой «Бостон Брюинз» (3:2 (ОТ) в матче в пользу «Коламбуса», 1−1 в серии)

Второй звездой дня стал ещё один форвард «Коламбуса» Мэтт Дюшейн, который стал автором победной шайбы в этом же матче.

Третьей звездой дня признан финский нападающий клуба «Даллас Старз» Роопе Хинц, который смог набрать 3 очка (2 шайбы + результативная передача) в победном для его команды матче с клубом «Сент-Луис Блюз» (4:2 в матче в пользу «Далласа», 1−1 в серии).