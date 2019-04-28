Кирилл Релих из Белоруссии проиграл в полуфинале WBSS

Лафайет, США, , 09:41 — REGNUM Белорусский боксер Кирилл Релих уступил в полуфинальном бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг, проходившему в Лафайете (штат Луизиана, США) американцу Реждису Прогрейсу.

Победа была присуждена Прогрейсу в шестом из двенадцати раунде техническим нокаутом.

Этой победой 30-летний американец завоевал титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и смог защитить свой бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Теперь в активе непобежденного Прогрейса 24 победы (20 нокаутом).

Для Релиха эта вторая защита его титула суперчемпиона WBA, которым он владел с марта 2018 года, ставшая неудачной. Теперь на счету 29-летнего белоруса 23 победы (19 нокаутом) и три поражения.

Отметим, в финале WBSS соперником Прогрейса станет победитель поединка между ещё одним представителем Белоруссии Иваном Баранчиком и представителем Британии Джошем Тэйлором, который состоится 18 мая в Глазго.