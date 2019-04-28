Неймар ударил болельщика после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции

Сен-Дени, Франция, , 09:24 — REGNUM Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар ударил болельщика после проигрыша его клуба в финале Кубка Франции, видео произошедшего размещено 28 апреля в Twitter портала The Score.

На размещённом видео, взятом из Twitter одного из болельщиков, видно, как проходящий мимо трибун с фанатами Неймар остановился, закрыл рукой камеру и толкнул снимавшего выход со стадиона футболистов парижской команды болельщика, а затем нанес мужчине удар в подбородок и быстро ушел.

Отметим, ранее Неймар получил трехматчевую дисквалификацию за то, что оскорблял в своем Instagram официальных лиц ответного матча Лиги чемпионов между его клубом и командой «Манчестер Юнайтед».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уступил в серии послематчевых пенальти футболистам «Ренна» в матче финала Кубка Франции по футболу.