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«Норвич» обеспечил свое возвращение в АПЛ

Спорт

2:1 в пользу «Норвича»

Норидж, Великобритания, 28 апреля 2019, 08:41 — REGNUM  Футбольный английский клуб «Норвич» обеспечил себе возвращение в состав футбольной Английской Премьер-лиги (АПЛ), одержав победу над командой «Блэкберн Роверс» в матче 45-го тура английского Чемпионшипа.

Игра проходила на поле стадиона «Кэрроу Роуд» в Норидже и закончилась победой «Норвича» со счетом 2:1.

В составе победителей голы на счету хавбеков Марко Штайпермана (13-я минута) и Марио Вранчича (21-я), автором единственного мяча у их оппонентов стал защитник Льюис Трэвис (23-я).

Вторым претендентом на место в АПЛ может стать команда «Шеффилд Юнайтед», в случае если клуб «Лидс Юнайтед» проиграет команде «Астон Вилла» и потеряет очки.

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Футбол
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