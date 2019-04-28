«Норвич» обеспечил свое возвращение в АПЛ

Норидж, Великобритания, , 08:41 — REGNUM Футбольный английский клуб «Норвич» обеспечил себе возвращение в состав футбольной Английской Премьер-лиги (АПЛ), одержав победу над командой «Блэкберн Роверс» в матче 45-го тура английского Чемпионшипа.

Игра проходила на поле стадиона «Кэрроу Роуд» в Норидже и закончилась победой «Норвича» со счетом 2:1.

В составе победителей голы на счету хавбеков Марко Штайпермана (13-я минута) и Марио Вранчича (21-я), автором единственного мяча у их оппонентов стал защитник Льюис Трэвис (23-я).

Вторым претендентом на место в АПЛ может стать команда «Шеффилд Юнайтед», в случае если клуб «Лидс Юнайтед» проиграет команде «Астон Вилла» и потеряет очки.