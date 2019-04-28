Томпсон и Карри могут пропустить первую игру серии с «Хьюстоном»

Окленд, США, 28 апреля 2019, 08:40 — REGNUM Баскетболисты клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон и Стефен Карри рискуют не принимать участия в первой игре второго раунда плей-офф ассоциации с командой «Хьюстон Рокетс», сообщает 28 апреля ESPN.
Как рассказал главный тренер «Уорриорз» Стив Керри, оба игрока получили травмы голеностопа и потому их участие в матче на данный момент находится под вопросом.
«Они оба сегодня проходили медицинские процедуры. Посмотрим, что будет завтра», — заявил Стив Керри.
Отметим, первый матч второго раунда серии плей-офф НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» состоится в Окленде 28 апреля и начнется в 22:30 мск.