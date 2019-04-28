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Томпсон и Карри могут пропустить первую игру серии с «Хьюстоном»

Спорт

Игроки подучили травм голеностопа

Окленд, США, 28 апреля 2019, 08:40 — REGNUM  Баскетболисты клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон и Стефен Карри рискуют не принимать участия в первой игре второго раунда плей-офф ассоциации с командой «Хьюстон Рокетс», сообщает 28 апреля ESPN.

Как рассказал главный тренер «Уорриорз» Стив Керри, оба игрока получили травмы голеностопа и потому их участие в матче на данный момент находится под вопросом.

«Они оба сегодня проходили медицинские процедуры. Посмотрим, что будет завтра», — заявил Стив Керри.

Отметим, первый матч второго раунда серии плей-офф НБА между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» состоится в Окленде 28 апреля и начнется в 22:30 мск.

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Баскетбол
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