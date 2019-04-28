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Донейр вышел в финал Всемирной боксерской суперсессии

Спорт

Филиппинец нокаутировал противника в 6-м раунде

Донейр вышел в финал Всемирной боксерской суперсессии
Arvee Eco
Нонито Донэр

Лафайет, США, 28 апреля 2019, 08:40 — REGNUM  Филиппинский боксер Нонито Донейр стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсессии (WBSS) в весовой категории до 53,52 кг, нокаутировав в поединке полуфинала, проводимом в Лафайете (штат Луизиана, США), представителя Соединенных Штатов Стефона Янга.

Бой продлился до 6-го раунда, когда филиппинец нокаутировал своего оппонента.

Первоначально соперником Донейра должен был стать Золани Тете из Южной Африки, победивший в четвертьфинале российского боксера Михаила Алояна, однако он был заменен Янгом по причине травмы.

Также данный бой стал первой защитой Донейром титулов суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Теперь на счету 36-летнего филиппинца 40 побед (2 нокаутом) при пяти поражениях. У его 30-летнего оппонента 18 побед (7 нокаутом), 3 ничьих и 2 поражения.

В финале WBSS соперником Донейра станет победитель противостояния между представителем Японии Наоей Иноуэ и пуэрториканцем Эммануэлем Родригесом, их бой будет проведен 18 мая в Глазго.

Отметим, WBSS — ежегодно проводимый среди боксеров-профессионалов турнир. Победителю достанется Кубок Моххамеда Али и призовые в размере 10 млн долларов.

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