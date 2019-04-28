«Торонто» переиграл «Филадельфию» в первом матче серии с 45 очками Леонарда

Торонто, Канада, , 08:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рапторз» уверенно обыграл баскетболистов команды «Филадельфия Сикерс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Скотиабанк-Арены» в Торонто и завершилась со счетом 108:95 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Кавай Леонард, который смог оформить в игре дабл-дабл с 45 очками и 11 подборами. Его коллега по клубу Паскаль Сиакам набрал 29 очков за игру.

У оппонентов «Торонто» самым результативным оказался Джей Джей Редик, набравший в матче 17 очков. На счету коллеги Редики Тобиаса Харриса дабл-дабл с 14 очками и 15 подборами.

Отметим, это пятая подряд победа «Торонто» и по её итогам клуб ведет в серии второго раунда плей-офф со счетом 1−0. Следующая игра состоится 30 апреля и пройдет также в Торонто.