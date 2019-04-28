СМИ: «Лион» намерен взять Арсена Венгера на пост главного тренера

Лион, Франция, , 07:57 — REGNUM Бывший главный наставник футбольного лондонского клуба «Арсенал» француз Арсен Венгер имеет шансы вернуться на родину для продолжения своей карьеры, сообщает 28 апреля L’Equipe.

По информации издания, в его профессиональных услугах заинтересована команда «Лион», которая в настоящее время подыскивает замену на пост своего главного тренера в связи с тем, что нынешний наставник команды Бруно Женезио покинет клуб этим летом.

Также сообщается, что руководство клуба уже вышло с Венгером на связь с соответственным предложением.

Отметим, Арсен Венгер покинул лондонский «Арсенал» в мае 2018 года, клуб под его руководством завоевал 17 призов, в числе которых семь Кубков и суперкубков Англии, а также три титула английских чемпионов по футболу. Также Венгер работал тренером во Франции в течение первых 13 лет своей карьеры с 1981 по 1994 год.