В НХЛ назвали трех претендентов на звание лучшего новичка сезона

Торонто, Канада, , 07:41 — REGNUM Имена трех претендентов на приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона, опубликовал 28 апреля официальный сайт НХЛ.

Претендентами на «Колдер Трофи» объявлены — голкипер клуба «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин и шведский же форвард команды «Ванкувер Кэннакс» Элиас Петтерссон.

Элиас Петтерссон обновил рекорд своего клуба по количеству очков у новичков и превзошел достижение Павла Буре в сезоне 1991/92, набрав 66 (28 шайб + 38 голевых передач) за сезон. Кроме этого он стал 31-м игроком НХЛ и первым со времени такого же достижения Артемия Панарина в сезоне 2015/16, который стал первым среди новичков по числу очков, по количеству шайб и по числу передач. «Виннипег» занял 12 — место в Западной конференции и не вышел в плей-офф

Джордан Биннингтон в первый раз вышел на лед в стартовом составе «Сент-Луиса» в январе 2019 года и сыграл за клуб в 32 матчах, отражая в среднем по 92,7% бросков и сыграв пять матчей «на ноль». Его клуб стал пятым в Западной конференции и обыграл в первой серии плей-офф команду «Виннипег Джетс».

Швед Расмус Далин стал первым среди защитников новичков по очкам (44) и количеству результативных передач (35) и количеству очков, набранных в большинстве (20). Его клуб «Баффало» занял 13-е место в восточной конференции и не смог попасть в плей-офф нынешнего сезона.

Отметим, обладатель трофея «Колдер Трофи» будет объявлен на официальной церемонии закрытия сезона в НХЛ в июне 2019 года.