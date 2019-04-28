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«Барселона» переиграла «Леванте» и стала чемпионом Испании в 26-й раз

Спорт

Автором победного мяча стал Лионель Месси

«Барселона» переиграла «Леванте» и стала чемпионом Испании в 26-й раз
Иллюстрация: Agentbarcelona.com
ФК Барселона

Барселона, Испания, 28 апреля 2019, 07:29 — REGNUM  Футбольный клуб «Барселона» нанес поражение с минимальным счетом команде «Леванте» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который вышел на поле на замену только в начале второго тайма.

Отметим, по итогам встречи «Барселона» обеспечила себе досрочную победу в нынешнем первенстве Примере и это 26-я победа команды в чемпионате Испании по футболу.

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