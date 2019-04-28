«Барселона» переиграла «Леванте» и стала чемпионом Испании в 26-й раз

Барселона, Испания, , 07:29 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» нанес поражение с минимальным счетом команде «Леванте» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Камп Ноу» в Барселоне и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который вышел на поле на замену только в начале второго тайма.

Отметим, по итогам встречи «Барселона» обеспечила себе досрочную победу в нынешнем первенстве Примере и это 26-я победа команды в чемпионате Испании по футболу.