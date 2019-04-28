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«ПСЖ» уступил «Ренну» в финале кубка Франции

Спорт

Клуб «Ренн» выигрывает Кубок Франции в третий раз в своей истории

Сен-Дени, Франция, 28 апреля 2019, 07:22 — REGNUM  Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уступил в серии послематчевых пенальти футболистам «Ренна» в матче финала Кубка Франции по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Стад де Франс» в Се-Дени и закончилась в серии пенальти победой «Ренна».

Основное и дополнительное время матча победителя не выявили. Счет в матче открыл защитник «ПСЖ» Дани Алавес (13-я минута), а его бразильский коллега по клубу Неймар (21-я) удвоил счет и увеличил преимущество своей команды.

Затем на 40-й минуте защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе отправил мяч в собственные ворота и этим сократил разрыв счете в пользу соперника, а на 66-й минуте мозамбикский игрок «Ренна» Эдсон Мешер точным ударом сравнял счет в матче.

Дополнительное время прошло без забитых мячей, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты «Ренна» (6:5).

Отметим, это третий Кубок Франции в активе «Ренна» и предыдущий команда завоевала в далеком 1971 году. «ПСЖ» выигрывал этот трофей 12 раз в своей истории.

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Футбол
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