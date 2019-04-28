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«Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»

Спорт

4:2 в матче в пользу «Далласа», 1-1 в серии

Сент-Луис, США, 28 апреля 2019, 07:11 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл команду «Сент-Луис Блюз» во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Встреча состоялась на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Голы в составе победителей на счету финского форварда «Сент-Луиса» Рупе Хинца (8-я и 60-я минуты), также записавшего на свой счет результативную передачу, ещё одного финна — защитника Миро Хейсканена (14-я) и шведа Маттиас Янмарк (15-я).

У их оппонентов отличились Колтон Парайко (15-я) и Джейден Шварц (42-я).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов и форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барабашев не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Даллас» сравнял счет в серии до 1−1. Следующая игра состоится 30 апреля в Далласе.

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