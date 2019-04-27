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Россия переиграла США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Спорт

Соперником сборной России по хоккею в финале ЧМ могут стать канадцы или шведы

Россия переиграла США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Стокгольм, 27 апреля 2019, 21:57 — REGNUM  Сборная США до 18 лет уступила команде России в полуфинале чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Встреча, прошедшая 27 апреля в Швеции, завершилась со счетом 2:3.

В основное время команды не выявили сильнейшего (2:2), поэтому победитель пары определялся в серии буллитов.

В составе победителей голевыми действиями отметились Родион Амиров (шайба + решающий буллит) и Семен Чистяков. У проигравших обе шайбы забросил Коул Кофилд.

Отметим, что соперник сборной России, впервые пробившейся в финал ЧМ за последние 10 лет, определится вечером, 27 апреля, во встрече между командами Канады и Швеции.

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