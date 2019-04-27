«Локомотив» переиграл «Енисей» в моложёном первенстве и вышел на 3 место

Москва, , 16:02 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл красноярскую команду «Енисей» в матче 26-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра, состоявшаяся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный во встрече гол записал на свой счет хавбек хозяев Николай Титков, поразивший точным ударом ворота соперника на 4-й минуте игры.

Отметим, данная победа позволила «Локомотиву» набрать 49 очков и занять третье место в турнирной таблице молодежного футбольного первенства по футболу. «Енисей» с 28 очками на двенадцатой строчке.