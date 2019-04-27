Суббота, 27 Апреля 2019 года
17:00:38 МСК

«Локомотив» переиграл «Енисей» в моложёном первенстве и вышел на 3 место

Спорт

1:0 в пользу хозяев

Москва, 27 апреля 2019, 16:02 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл красноярскую команду «Енисей» в матче 26-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра, состоявшаяся на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный во встрече гол записал на свой счет хавбек хозяев Николай Титков, поразивший точным ударом ворота соперника на 4-й минуте игры.

Отметим, данная победа позволила «Локомотиву» набрать 49 очков и занять третье место в турнирной таблице молодежного футбольного первенства по футболу. «Енисей» с 28 очками на двенадцатой строчке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить