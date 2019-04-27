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«Ростов» обыграл всухую «Анжи» в молодежном первенстве России

Спорт

Победа гостей со счетом 2:0

Махачкала, 27 апреля 2019, 16:00 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» нанес поражение с сухим счетом махачкалинской команде «Анжи» в мачте 26-го тура российского молодежного чемпионата по футболу.

Игра проходила на 3-м поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт хавбеком «Ростова» Гочи Гогричиани на 17-й минуте. Затем, во втором тайме, с поля был удален полузащитник Анар Панаев, получивший вторую желтую карточку и на 76-й минуте Гочи Гогричиани оформил в матче дубль.

Отметим, по итогам встречи «Ростов» с 36 очками находится на девятом месте турнирной таблицы российского молодежного первенства по футболу. «Анжи» с 13 очками на последнем, шестнадцатом месте.

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